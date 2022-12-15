Kişisel verilerin güvenliğini soran CHP'li Bakan'a İçişleri Bakanlığı’ndan suç duyurusu!

15 Aralık 2022 Perşembe, 12:54

İçişleri Bakanlığı; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ndeki kişisel bilgilerin Telegram uygulaması üzerinden satıldığını içeren bir video paylaşan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Bu bilgiler çalınmış mıdır? Satılmış mıdır?” diye soran CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Videoda bir internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ile eğitim ve sağlık gibi birçok veriye ulaşılabildiği görüldü.

BAKAN YARDIMCISI ERSOY: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ise Merkezi Nüfus İdare Sistemi’nin (MERNİS) dünyanın en güvenli sistemlerinden biri olduğunu belirterek, “CHP Milletvekili Murat Bakan, yine bildik FETÖ taktikleriyle milletin kendisine verdiği vekaleti, milletin kafasını karıştırmak, devlete ve kurumlara güveni sarsmak için kullanarak, her gün yeni bir yalanla karşımıza çıkıyor. Keşke bu enerjisini doğru bilgiye ulaşmak için harcayan bir vekil olabilseydi.

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNIS) intranet (kapalı devre) çalışan, internet ortamına kapalı bir sistemdir ve her yıl düzenli olarak bağımsız farklı firmalara sızma testi yaptırılmaktadır. Bugüne kadar yaptırılan sızma testlerinde, güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğu raporlarla ortaya konmuştur. Ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zaafiyetin olmadığı tespit edilmiş dünyanın en güvenli sistemlerinden birisidir.

MERNIS altyapısında bulunmayan bir takım sorgulama bilgilerinin, MERNIS bilgisiymiş gibi sunulması en basitinden sisteme ve verilen emeğe saygısızlıktır. Kasıtlı olarak bu tür dezenformasyon bilgileri yayan ilgiliyi kınıyor ve hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” diye konuştu.

“YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIR”

Ersoy’un suç duyurusunda bulunacaklarını söylemesinin ardından CHP’li Bakan da sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

“İçişleri Bakanlığı, Mernis sisteminin verilerinin çalınması ile ilgili konuyu gündeme getirdiğim için hakkımda Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulanacakmış” diyen CHP’li Murat Bakan, “Buna halk arasında, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır" derler” şeklinde yorumladı.

Ardından tavsiye de veren CHP’li Bakan, “Bir devlet adamının yapması gereken, konuyu ciddiye almak ve bu verilerin nasıl sızdığını araştırmaktır. Kapalı devre intranet sistemden veriler siber saldırı ile çalınmamış ise, hırsız kapalı devre sistemin içinde demektir” ifadelerini kullandı.