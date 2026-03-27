Kişiye özel imtiyaz sağlandığı, milyonlarca liralık harç bedelinin kasaya girmediği belirlendi: Menemen’de imar vurgunu

AKP’li Menemen Belediyesi’nde 2022-2025 yılları arasında yapılan imar uygulamalarındaki usulsüzlük zinciri, yargıya taşındı. Belediye meclis üyelerinin dilekçeleri ve gazetemiz Cumhuriyet’in “Menemen Belediyesi’nde imar skandalı” haberinin ardından harekete geçen cumhuriyet başsavcılığına, Menemen Kaymakamlığı, “görevi kötüye kullanma” ve “kamu zararı yaratma” suçlamaları hakkında soruşturma izni verdi. Valilik tarafından anımsatılan ön inceleme raporu, belediyede mevzuatın nasıl devre dışı bırakıldığını ve tek imza ile kişiye özel imar imtiyazları sağlandığı belirlendi.

Hazırlanan raporda, belediye kasasına girmesi gereken milyonlarca liralık harcın alınmadığı ortaya çıktı.

‘TEK İMZA’ AYRINTISI

- AKP’li başkan Aydın Pehlivan’ın görevde olduğu 2022-2025 yıllarını kapsayan rapora göre, Koyundere Ulus Mahallesi’nde 30 bağımsız bölümden oluşan dev inşaat projesi için düzenlenen ruhsattan yol-kanal harcı, bina inşaat harcı ve otopark bedeli adı altında hiçbir ücret tahsil edilmedi.

- 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi’nde benzer şekilde, yasal harçların alınmadığı bir başka ruhsatın daha usulsüz şekilde onaylandığı saptandı.

- Yahşelli Mahallesi’nde 5 bin metrekarelik alan üzerindeki inşaat için toplamda sadece 150 bin TL gibi projenin büyüklüğüyle orantısız komik bir rakam tahsil edildi. Soruşturmaya giren tüm ruhsatların da tek imza ile düzenlendiği belgelendi.

Soruşturma dosyasında, idari işleyişteki “denetimsizlik” en büyük skandal olarak nitelendirildi. 3194 sayılı İmar Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu’na açıkça aykırı hareket edildiği belirtilen raporda, normal şartlarda teknik personelin incelemesi ve çoklu onay mekanizmasıyla yürümesi gereken süreçlerin, imar müdürvekilince “tek imza” ile bitirildiği anlaşıldı.

Birçok yapının, yapı denetim firması ataması yapılmadan ve ilgili kurum görüşleri alınmadan ruhsatlandırıldığı, bunun hem kamu düzenini hem de can güvenliğini hiçe saydığı vurgulandı. Kararda, “düzenleyen” ve “onaylayan” sıfatlarının aynı kişide birleşmesinin “yetki ve görev ayrılığı” ilkesine aykırı olduğu ve bilinçli bir hukuksuzluk zemini oluşturduğu ifade edildi.