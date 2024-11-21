Kışlada cinsel saldırı skandalı… Albaya verilen ceza belli oldu!

Yayınlanma: 21.11.2024 - 20:18

Güncelleme: 21.11.2024 - 20:18

Sakarya’da bulunan 7. Komando Tugayında görev yapan 2’si yedek astsubay, 9’u er, 11 kişi iki yıl önce Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bu kişiler, 7. Komando Tugayı Kurmay Başkanı Albay Fahri Can Çağlar’ın kendilere cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

Başlatılan soruşturma kapsamında askerlerin ifadeleri tek tek alındı. Aynı süreçte Ege Ordu Komutanlığı da, başlatılan disiplin soruşturması kapsamında askerlerin bilgisine başvurdu.

ASKERLER CİNSEL SALDIRIYI ANLATTI

Şikâyetçi askerlerin tamamı, kendilerine yönelik cinsel saldırıda iki ayrı yeri adres olarak gösterdi. Bunlardan biri kışlada bulunan gazinodaki VIP odada, bir diğeri ise Albay Çağlar’ın geceleri konakladığı gazino müdürlüğüne bağlı otelin 105 numaralı makam odası.

HalkTV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, erlerin bir çoğu Albay Çağlar’ın kendilerini gece yarısı yanına çağırdığını, bacaklarına kolonya ile masaj yapmalarını istediğini anlattı. Askerler, masajın devamında cinsel saldırı eylemlerinin geliştiğini anlattı.

“GÜVENDİĞİM ASKERLERE MASAJ YAPTIRDIM”

Soruşturma kapsamında ve yargılama sürecinde ifadesi alınan Albay Çağlar ise, suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Albay Çağlar, kendisinde kalça kireçlenmesi olduğunu bu nedenle zaman zaman güvendiği askerlere masaj yaptırdığını söyledi. A

lbay Çağlar, şikâyetçi erlerden S. T.’ye birkaç kez masaj yaptırdığını belirterek “Ancak cinsel içerikli bir davranışta bulunmadım” dedi. Albay Çağlar, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü.

ALBAYA 42 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

6 Ekim 2022 günü tutuklanan Albay Çağlar’ın tutuklu yargılandığı davada karar bugün görülen duruşmada çıktı.

Mahkeme, 10 askere yönelik cinsel saldırı suçundan 42 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, şikayetçi B. S. yönünde ise Albay Çağlar’a beraat kararı verdi.

Çağlar’ın tutukluluğunun ise devamına karar verildi.