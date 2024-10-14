FETÖ firarisi eski albay Kuşadası’nda yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY firarisi eski albay yakalandı.

FETÖ firarisi eski albay Kuşadası’nda yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 21:09

Edinilen bilgiye göre, Caferli Mahallesi’nde FETÖ firarisi eski bir albayın saklandığı bilgisine ulaşan Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, günler süren fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.

Ekipler, eski Albay A.T.’yi (58) evinden çıktığı sırada kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan A.T. hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından işlemlerinin ardından bugün Kuşadası Adliyesi’ne çıkarılan A.T., tutuklanarak Söke Cezaevi’ne gönderildi.


Etiketler: #fetö #Kuşadası #firari

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