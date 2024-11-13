Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açıkladı: Kışlasız bedelli askerlik gelecek mi?
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kışlasız bedelli askerlik taleplerine ilişkin "Gündemimizde öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kışlasız bedelli askerlik taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
DEVA Partisi'nin de gençlerin talebine destek vererek TBMM gündemine taşıdığı kışlasız bedelli askerliğe ilişkin TV 100'de konuşan Bakan Güler, "Gündemimizde öyle bir şey yok" dedi.
Çıkan savaşları işaret ederek Batı ülkelerinin attığı adımları işaret eden Bakan Güler, "Avrupa’daki birçok ülke zorunlu askerlikten vazgeçmişken Rusya-Ukrayna savaşını gördükten sonra zorunlu askerliğe dönüyorlar. Orada bunlar yapılırken biz kışlasız askerlik diye bir şey kabul edebilir miyiz?" şeklinde konuştu.
Etiketler: #Yaşar Güler #MSB
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