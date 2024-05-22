Kitapyurdu yerleşkesi mühürlendi

Yayınlanma: 22.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.05.2024 - 04:00

Firma, belediyenin kendilerinden “yüksek miktarda bağış” istediğini söyledi. Kitapyurdu, yaptığı açıklamada, 2018’den beri hizmet verdikleri Bahçelievler’deki yerleşke için mart ayında belediyeden uyarı aldıklarını belirtti.



Mahkemede haklarını arayacaklarını belirten Kitapyurdu’nun bilgi işlem müdürü Hasan Mısırlıoğlu, “Birkaç ay öncesinde ruhsatla ilgili bir uyuşmazlık olduğu söylendi. Belediye, yüksek bedelli bir yardım talep etti. Bunun dışında başka hiçbir şart koyulmadı. Bu talebi gerçekleştiremeyeceğimizi beyan ettik. Bir süre sonra mevcut ruhsatımızı da iptal ederek mühürlemeye geldiler” dedi.





