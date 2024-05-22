Kitapyurdu yerleşkesi mühürlendi
Kitap alışveriş sitesi Kitapyurdu’nun İstanbul Bahçelievler’deki yerleşkesi, AKP’li Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi.
Firma,
belediyenin kendilerinden
“yüksek miktarda bağış”
istediğini söyledi. Kitapyurdu,
yaptığı açıklamada, 2018’den
beri hizmet verdikleri
Bahçelievler’deki yerleşke için
mart ayında belediyeden uyarı
aldıklarını belirtti.
Mahkemede haklarını
arayacaklarını belirten
Kitapyurdu’nun bilgi işlem
müdürü Hasan Mısırlıoğlu,
“Birkaç ay öncesinde ruhsatla
ilgili bir uyuşmazlık olduğu
söylendi. Belediye, yüksek
bedelli bir yardım talep etti.
Bunun dışında başka hiçbir
şart koyulmadı. Bu talebi
gerçekleştiremeyeceğimizi
beyan ettik. Bir süre sonra
mevcut ruhsatımızı da
iptal ederek mühürlemeye
geldiler” dedi.
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