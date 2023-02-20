'Kıyamet gibiydi' diyerek anlattı: Telefon rehberindeki 100 kişi depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta, depremde akraba ve tanıdıklarını kaybettiğini söyleyen Veli Arslan, "Telefon rehberimden vefat eden 100 kişiyi sildim. Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

DHA
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 11:29
'Kıyamet gibiydi' diyerek anlattı: Telefon rehberindeki 100 kişi depremde hayatını kaybetti
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Onikişubat ilçesindeki evi hasar gören Veli Arslan, şimdi çalıştığı işyerinde yaptıkları sandviç ve çorbaları depremzedelere dağıtıyor.

Depremin ardından birçok akraba ve tanıdığını kaybettiğini söyleyen Veli Arslan, cep telefonundan, depremde hayatını kaybeden yaklaşık 100 kişiyi silmek zorunda kaldığını belirtti.

"DIŞARI ÇIKTIM, KIYAMET GİBİYDİ"

Müstakil evlerinin depremde az hasar gördüğünü ifade eden Veli Arslan, "Depremde evimdeydim. Felaket bir şekilde hissettik. Sesi duyar duymaz deprem olduğunu anladım. Çocuklarımın hepsini bir araya topladım. Dışarı çıktım, kıyamet gibiydi. Müstakil evimizde çok hasar olmadı ama komşularımızın evlerinde çok hasar oldu. Akrabalarımızı kaybettim, tanıdıklar vefat etti. Telefon rehberimden 100 kişiyi sildim, vefat eden. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın" dedi.


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