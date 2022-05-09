Kıyı balıkçılığın usta isimleri Ilıca Plajı’nda buluştu
Bu yıl 3’sü düzenlenen Surf-Casting Turnuvası’nda kıyı balıkçılığın usta isimleri Ilıca Plajı’nda bir araya geldi.
İzmir Büyükşehir ve Çeşme Belediyesi destekleriyle, Karan Balıkçılık sponsorluğunda ESCO-DER Derneği tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Surf Casting Turnuvası 7-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Kıyı balıkçılığının usta isimleri, Türkiye’nin en iyi plajı seçilen Ilıca Plajı’nda bir araya geldi.
90 takım, 180 yarışmacının kıyasıya yarıştığı turnuvada 645 tane limit üstü balık yakalandı.
Dereceye girenlere, ilk ve en büyük balığı tutan, yarışmaya katılan tüm kadınlara ödüllerini Çeşme Belediyesi M. Ekrem Oran ödüllerini verdi.
Yarışmaya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Oran, “Denizi, kumu, suyu ile ünlü Ilıca Plajımızda yüzlerce sporcumuz yarıştı. Sabaha kadar süren çekişmeli yarışma müthiş bir manzaraya dönüştü. Bu yıl 3’sünü gerçekleştirdiğimiz Surf Casting yarışmasına katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
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