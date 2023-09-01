Kıyı Ege Belediyeleri vergi muafiyeti için Ankara'ya gidiyor

Yayınlanma: 01.09.2023 - 09:35

Güncelleme: 01.09.2023 - 09:35

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un başkanlığını yürüttüğü Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin ağustos ayı encümen toplantısı Narlıdere Belediyesi Başkanlık Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Konak Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel katıldı. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle zor günler atlatan Narlıdere Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Üyesi Ali Engin’e geçmiş olsun dileklerinin iletilmesinin ardından toplanan Encümen, yüksek enflasyon ve yapılan zamlarla artan maliyetler karşısında halka hizmette zorlanan belediyelerin sorunlarını masaya yatırdı.

“TÜM BELEDİYELER ZORDA”

Gelirlerin yetersiz kaldığına, personel giderlerinin yüzde 90’lara dayandığına dikkat çekilen toplantıda, belediyelerin mevcut bütçelerle artık hizmet yapamayacak duruma geldiği vurgulandı. Toplantıda tüm belediyelerin aynı zorluğu yaşadığının altı çizilirken, Kıyı Ege Belediyeler Birliği encümen üyelerinin eylül ayı içinde randevu alarak İçişleri, Maliye, Ulaştırma ve Altyapı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıkları başta olmak üzere ilgili bakanlıklarla görüşmeler yapmak için Ankara’ya gitmesine karar verildi.

Sorunların masaya yatırılacağı görüşmelerde, özellikle hizmet kalemlerinde yüksek giderleri aşağıya çekebilmek ve hizmet kabiliyetlerini artırmak için belediyelerin akaryakıt, elektrik, su gibi harcama kalemlerinde ÖTV ve KDV muafiyeti istenmesi kararlaştırıldı. Belediyelerin bu harcama kalemlerinin özellikle temizlik işleri, fen işleri müdürlükleri gibi halka birebir hizmet götüren müdürlüklerin çalışmalarında yoğunlaştığı vurgulandı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği’ne bağlı ilçe belediyelerinin bölgelerindeki su ihtiyacını karşılamak için kullandıkları kuyu suyunun üretiminde ortaya çıkan elektrik maliyetlerinin de indirim ve muafiyet kapsamına alınmasının Ankara’dan isteneceği belirtildi.

ÇÖZÜM İÇİN ÇABALAYACAKLAR

Toplantıda bir çözüm bulunması noktasında çabalanacağı ifade edilirken, yerel yönetimlerle ilgili bakanlıklara seçimlerin ardından atanan bürokratlarla görüşmeler yapılması konusunda da görüş birliğine varıldı.

Encümen, deprem bölgesi Kahramanmaraş’tan Nurhak Belediyesi ile Zonguldak’tan Gümeli Belediyesi’nin Kıyı Ege Belediyeler Birliği’ne aktardığı yardım taleplerinin Türkiye Belediyeler Birliği’ne iletilmesine de karar verdi. Toplantıda ayrıca üye sayısının artırılması için atılacak adımlar planlanırken, 2024 yılında yapılması düşünülen yüz yüze ve online eğitimler de değerlendirildi.