Kıyı Ege Belediyeleri'nden imar barışına tepki

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 17:33

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 17:34

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un başkanlığını yürüttüğü Kıyı Ege Belediyeler Birliği encümeni, yaşanan yıkıcı depremlerin ardından olağanüstü toplandı. Birliğin online eğitim seminerleri öncesi bir araya gelen encümende gündem depreme dayanıklı, sağlıklı kentler için yürütülecek çalışmalar oldu. Birliğin bu yılki eğitim seminerlerinde de bu konuya dair eğitimlerin öncelenmesine karar verildi. Olağanüstü toplantıya Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’la birlikte Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Narlıdere Belediye Başkan vekili İsmail Ay katıldı.

BATUR: KAÇAK YAPIYI ÖZENDİRİCİ ÇALIŞMALARA TAMAMEN KARŞIYIZ

Birlik Başkanı Abdül Batur, Kıyı Ege Belediyeler Birliği encümeninin olağanüstü toplanarak yapı denetimiyle ilgili önerilerini, depreme dayanıklı kentler oluşturmak için yapılması gerekenleri encümen üyeleri ile birlikte masaya yatırdıklarını ifade etti. Birlik olarak, imar barışı uygulamasının hukuksuz inşaat yapımına ve kaçak yapılara yol açtığı, bu düzenlemenin bir an önce durdurulması, kamusal denetimin sağlıklı işlemesi gerektiğini açıklayan Başkan Batur, imar barışının acilen durdurulması gerektiğini de vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Depremde Kahramanmaraş, Hatay ve diğer illerimizde daha önce imar barışından yararlanan binaların ne hale geldiğini gördük. Onun için kaçak yapıyı özendiren, hukuksuz inşaat yapımını teşvik ettiren çalışmaların, böyle bir kanun taslağının kesinlikle karşısındayız. İmar barışının devam ettiği algısı var. Biz, deprem olduğu günden bu yana, yetkililerden imar barışının gündemde olmadığına dair bir demeç bekliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinde, imar barışında yapı kayıt belgesi güncellemesi halen devam etmekte. Bu güncellemelerin artık durdurulması gerekiyor.”

“MESLEK ODALARI DENETİMDE ETKİN HALE GETİRİLMELİ”

Kentlerin planlamasının yeniden gözden geçirilmesi ve denetimlerin meslek odaları işbirliğinde yürütülmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Batur, “Kentlerin planlamasının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Denetimin odalar tarafından yapılması, eskiden olduğu gibi projelerin odalar tarafından tasdik edilerek, onların denetiminden geçmesi gerekir. Yapı denetim sisteminin gözden geçirilmesi ve yeni bir anlayışla yapılmasında fayda var. İnşaatların yapı denetimi dahil olmak üzere odaların aktif hale geçirilmesi gerekiyor. Biz Konak Belediyesi olarak meslek odalarımızla tamamen işbirliği içindeyiz ve yaptığımız protokollerle sağlıklı kentleşme süreçlerinde birlikte hareket ediyoruz” diye konuştu.

“YEREL YÖNETİMLER GÜÇLENDİRİLMELİ”

Yaşanan deprem felaketlerinin ardından yerel yönetimlerin gerek arama, kurtarma faaliyetlerinde gerekse yardımların ulaştırılmasında etkin rol aldıklarını ifade eden Başkan Batur, “Depremde yerel yönetimler yapılan yardımlar ve kurtarma faaliyetlerinde büyük rol oynadı. O yüzden yerel yönetimlerin daha etkin olması, yetkilerinin genişletilmesi, belediyelerin mali güçlendirilmesi, gelir kaynaklarının artırılması şart olmuştur. Yerel yönetimlerin güçlendirilerek daha etkin hale getirilmesi gerekiyor” diye ekledi.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Olağanüstü toplantının ardından Kıyı Ege Belediyeler Birliği 2023 Yılı Online Eğitim Programı açılışı yapıldı. Her yıl düzenlenen eğitimlerde bu yıl, yaşanan deprem felaketleri sebebiyle imar yasası, yapı denetimleri, depreme yönelik yapılacak çalışmalar, imarla ilgili kanun, yönetmelik ve genelgelere ağırlık verildi. Yaklaşık altı hafta sürecek toplantıların ilkine 39 belediyeden katılım sağlandı. Seminerlerin açılış konuşmasını yapan Başkan Batur, “Özellikle ülkemizde, geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem felaketiyle ilgili, Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin bundan sonra izleyeceği yol haritasıyla ilgili, yapı denetimleriyle ilgili önerilerimizi ve deprem felaketi yaşandıktan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili çalışmalarımızı bugün masa başında tartışıyoruz. Kıyı Ege Belediyeler Birliği belediyelerimizin değerli bürokratlarına da özellikle belediyecilikle ilgili, yönetmelik, kanun ve genelgelerle ilgili zaman zaman bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Bugün 39 belediyemiz bu toplantımıza eşlik ediyorlar. Katılan bürokrat arkadaşlarımıza, sizleri bu çalışmaya gönderen çok değerli belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“BELEDİYELERİMİZ DİMDİK AYAKTA”

Depreme dayanıklı, sağlıklı kentler oluşması için bir arada olduklarını vurgulayan Balkan Batur, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Önümüzdeki süreç içerisinde belediyelerimizin işleri çok. Bu dönem felaketler dönemi oldu. Allah daha büyük felaketler göstermesin. Bu dönem pandemi, orman yangınları, seller ve depremlerle devam eden bir felaket senaryosu yaşıyoruz. Ama belediyelerimiz dimdik ayakta. Özellikle tüm belediyelerimiz deprem bölgesinde. Hem Kıyı Ege Belediyeler Birliği’ndeki belediyelerimiz hem de Türkiye’deki tüm belediyeler bu felaketin yaralarının sarılması için çalışmalarını yürütüyorlar. Sizlere teşekkür ediyorum. Bilgilerini bizlerle paylaşan değerli hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte imarla ilgili neler yapacağız hep beraber karar vereceğiz. Depreme daha dayanıklı kentler oluşması için çalışmalarımızı yürüteceğiz.”