Kıyı Ege için sağanak uyarısı
Meteoroloji; bu gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyılarının yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edildi.
Gece saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar esmesi beklenirken, Kıyı Ege’de sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji, yağışların perşembe ve cuma günü azalacağını ancak hafta sonun yeniden tüm Ege Bölgesi’nde etkili olacağını tahmin etti.
Haftalık Hava Tahmini— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 15, 2023
(16 - 22 Ocak 2023)
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/WHIzEUGT76
En Çok Okunan Haberler
-
- Tv100'de 'SADAT' depremi
- Bahçeli’nin yanındaki savaş suçlusu
- Cumhur İttifakı'nın kalesinde büyük kayıp
- CHP birinci parti, MHP baraj altı
- Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
- Yine Altılı Masa'yı hedef aldı
- Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu?
- 'Kanal planlamamızı değiştirmek zorunda kaldık'
- Kemal Özkiraz gözaltına alındı
- Sera Kutlubey: 'İnandığım kadar sınırsızım’