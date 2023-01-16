Kıyı Ege için sağanak uyarısı

Meteoroloji; bu gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyılarının yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 10:09
Kıyı Ege için sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edildi. 

Gece saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar esmesi beklenirken, Kıyı Ege’de sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji, yağışların perşembe ve cuma günü azalacağını ancak hafta sonun yeniden tüm Ege Bölgesi’nde etkili olacağını tahmin etti.


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