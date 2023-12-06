Kıyı Ege için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta İzmir, Muğla olmak üzere Kıyı Ege kentleri için sağanak yağış uyarısı yaptı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 06.12.2023 - 09:49
Kıyı Ege için sarı kodlu uyarı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); Ege kıyı kentleri için sarı kodlu uyarı verdi. 

İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale'nin Ege kıyıları ve Edremit Körfezi'nde kuvvetli ve yerel gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Kurum; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.


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