Kariyerine denizcilik ve emniyet sektöründe yön vermek isteyenler, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) işçi alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, üç farklı ilan kapsamında toplam 66 işçi alımı gerçekleştirilecek. Peki, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı şartları neler? İşte ayrıntılar...

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Kıyı Emniyeti Müdürlüğü işçi alımı başvuruları 9 - 13 Mart tarihleri aralığında alınacak.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımları, Gemici, Yağcı, İkinci Kaptan, İkinci Mühendis, Mühendis ve Büro Personeli (Memur) kadroları için yapılacaktır.

Başvuru listelerinde, ilan edilen şartları taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvurular, başvuru süresi içinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) web sayfası üzerinden veya İŞKUR Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir.

Nihai listelerin Türkiye İş Kurumu’na ulaşmasının ardından, sözlü sınav/mülakatın yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır. Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayımlanacak olup, listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.