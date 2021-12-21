'Kız arkadaşım Instagram'da seni neden aratmış?' tartışması cinayetle sonuçlandı
İstanbul Bayrampaşa'da Instagram hesabını incelediği kız arkadaşının, kadın kuaförlüğü yapan Nabi B.'nin ismini arama sekmesinden arattığını fark eden Yasin Semih Demirok (23) kıskançlık krizine girdi. Mesajlaşarak tartışmaya giren ikilinin buluşması cinayetle bitti.
Olay, 17 Aralık'ta Kartaltepe Mahallesi Ali İzzetbegoviç Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Semih Demirok, Instagram hesabını incelediği kız arkadaşının aramalar sekmesinden Nabi M.'nin ismini arattığını fark etti.
Demirok, kıskançlık krizine girerek, kadın kuaförlüğü yapan Nabi M. ile mesajlaştı. Ardından Yasin Semih Demirok 2 arkadaşını da yanına alarak, Nabi M. ile sözleştikleri parkta buluştu.
Arkadaşlarına uzaklaşmalarını söyleyen Yasin Semih Demirok, Nabi M. ile aralarında bir süre tartıştı. Tartışma sonucu Nabi M. silahla Yasin Semih Demirok'u göğsünden vurarak kaçtı.
Yasin Semih Demirok kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Nabi M., bu gece saat 03.00'te kendisine yardım ettiği belirtilen M.E.S, E.A. ve E.B. ile birlikte Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesinde saklandığı adreste gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Öte yandan Nabi M.'nin cinayetin ardından kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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