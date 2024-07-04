Kız arkadaşını sokak ortasında darbeden şahıs boğazından bıçaklandı
Bursa’da kız arkadaşı olduğu iddia edilen kişiyle kavga eden kişi, kavgayı ayırmak isteyen başka bir kişi tarafından boğazından bıçaklandı. O anlar kameraya yansırken hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi Dilek Sokak üzerinde kız arkadaşıyla tartışan Yusuf G., tartışmanın büyümesiyle kız arkadaşını sokak arasında darbetmeye başladı.
DARBETTİ, BIÇAKLANDI
Kavgayı apartmandan gören Erhan Ş., hemen aşağı inip yardım etmek istedi. Yusuf G., kavgayı ayırmak isteyen Erhan Ş.’ye küfürler savurdu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Erhan Ş., Yusuf G.’yi boğazından bıçakla yaradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı genci Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yusuf G.’nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken polis olay yerinden kaçan Erhan Ş.’yi kısa sürede yakaladı.
Olayla ilgili tahkikat sürerken kavga anı ise kameraya anbean yansıdı.
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