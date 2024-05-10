Kız arkadaşını tehdit eden genç tutuklandı

Samsun’da kız arkadaşını tehdit ettiği iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 17:37
Kız arkadaşını tehdit eden genç tutuklandı
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Samsun’un Tekkeköy ilçesi Bayraktepe mevkisinde edinilen bilgiye göre, kız arkadaşını tehdit ettiği iddia edilen U.B.A., şikayet üzerine Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen U.B.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


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