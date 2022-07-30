Kız isteme dönüşü kazada ölen anne-oğul, toprağa verildi

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:29

Acı olay, önceki gün Samsun-Ordu kara yolu Yerli mevkisinde meydana geldi. Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Akpınar köyündeki camide imam olan kardeşi Osman Arslan'a kız istemek için gittikleri Yalova’dan Trabzon’a dönmek için yola çıkan Serkan Arslan (34) yönetimindeki 54 B 9775 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere çarpıp, devrildi.

Kazada, Osman Arslan ile annesi Fatma Arslan yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü ile kardeşi Özlem (23) ve babası Ali Arslan (57) ise Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ali Arslan, taburcu edilirken, vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen 2 kardeşin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada ölen anne ve oğlunun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Trabzon’un Akçaabat ilçesi Ağaçlı Mahallesi’ne getirildi. Tedavisinin ardından boğazına boyunluk takılarak taburcu edilen Ali Arslan, eşi ve oğlunun cenazesinde oturduğu sandalyede taziyeleri kabul edip, namaza durdu.

Anne ve oğlu, ilçedeki Ağaçlı Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı ve duaların ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

GELİN ADAYI KATILMADI

Çok sayıda kişinin katıldığı cenazeye, gelin adayının katılmadığı öğrenildi.