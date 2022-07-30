Kız isteme dönüşü kazada ölen anne-oğul, toprağa verildi
Samsun’un Terme ilçesinde kız istemeden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın devrildiği kazada hayatını kaybeden imam Osman Arslan (28) ile annesi Fatma Arslan (60), Trabzon’un Akçaabat ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Acı olay, önceki gün Samsun-Ordu kara yolu Yerli mevkisinde meydana geldi. Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Akpınar köyündeki camide imam olan kardeşi Osman Arslan'a kız istemek için gittikleri Yalova’dan Trabzon’a dönmek için yola çıkan Serkan Arslan (34) yönetimindeki 54 B 9775 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere çarpıp, devrildi.
Kazada, Osman Arslan ile annesi Fatma Arslan yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü ile kardeşi Özlem (23) ve babası Ali Arslan (57) ise Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ali Arslan, taburcu edilirken, vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen 2 kardeşin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
TOPRAĞA VERİLDİLER
Kazada ölen anne ve oğlunun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Trabzon’un Akçaabat ilçesi Ağaçlı Mahallesi’ne getirildi. Tedavisinin ardından boğazına boyunluk takılarak taburcu edilen Ali Arslan, eşi ve oğlunun cenazesinde oturduğu sandalyede taziyeleri kabul edip, namaza durdu.
Anne ve oğlu, ilçedeki Ağaçlı Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı ve duaların ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
GELİN ADAYI KATILMADI
Çok sayıda kişinin katıldığı cenazeye, gelin adayının katılmadığı öğrenildi.
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