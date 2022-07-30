Feci kaza: Direğe çarpan motosiklet sürücüsü öğretmen öldü

Antalya'da kullandığı motosikletle aydınlatma direğine çarpan fizik öğretmeni ve müzisyen Hakkı Sucugil (36), yaşamını yitirdi.

DHA
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:43
Feci kaza: Direğe çarpan motosiklet sürücüsü öğretmen öldü
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Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı’nda, 30 Temmuz Cumartesi sabahı erken saatlerde fizik öğretmeni ve aynı zamanda müzisyenlik yapan Hakkı Sucugil, kontrolünü kaybettiği 07 ALU 287 plakalı motosikletiyle aydınlatma direğine çarptı.

KURTARILAMADI

Sucugil, kaza yerinde yaşamını yitirdi. 

Hakkı Sucugil'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.


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