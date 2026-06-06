Kız kaçırma husumeti kanlı bitti: Baba ve oğlunu tarlada öldürdü

Olay, Kozan ilçesine bağlı Aydın Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Ali Ersoy (55) ile oğlu Ömer Ersoy (29), kendilerine ait tarlada buğday biçtikleri sırada traktörle bölgeye gelen E.K'nin silahlı saldırısına uğradı.

BABA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Av tüfeğiyle açılan ateş sonucu Ali Ersoy olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan oğlu Ömer Ersoy ise sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç adam doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan E.K., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

HUSUMETİN NEDENİ KIZ KAÇIRMA İDDİASI

Olayla ilgili ortaya çıkan ilk bilgilere göre, E.K'nin kızının yaklaşık iki yıl önce Ali Ersoy'un diğer oğlu Y.E. ile kaçarak evlendiği öğrenildi.

İki aile arasında bu nedenle uzun süredir husumet bulunduğu ve saldırının da bu anlaşmazlık nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.