'Kız kaçırma' iddiasıyla ev basıp camları taşladılar, sopalarla dayak yediler
Esenyurt’ta 'kız kaçırma' iddiasıyla 3 kişi karşı tarafın evini bastı. Camları kıran şahıslara, diğer aile üyeleri ise sopalarla karşılık verince ortalık karıştı.
Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre 'kız kaçırma' nedeniyle iki aile arasında husumet yaşandı. Kızın ailesinden 1’i kadın toplamda 3 kişi erkek tarafının evini bastı.
Yerden aldığı taşlarla evin camlarını kıran şahıslar, dakikalarca küfürler savurarak ortalığı ayağa kaldırdı. Dakikalar sonra ise erkek tarafı sokağa çıktı.
Aile üyeleri sopalarla evlerini basan şahıslara saldırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: #Esenyurt #kız kaçırma
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