Kayıp genç kızla ilgili yeni gelişme: Kıyafetleri baraj kenarında bulundu

Batman'da yaklaşık üç gündür kayıp olan Rojvelat Kızmaz'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ailesinin bulunması için yardım istediği fakat kamuoyunun desteğiyle aranan Kızmaz'ın kıyafetleri baraj kenarında bulundu. Duruma isyan eden Kızmaz'ın ağabeyi Mehmet Kızmaz, "Emniyetten tek bir arama dahi aileme gelmedi. Her yeri 3 gün boyunca kendimiz aradık. Nalet gelsin canlarımız yutan barajınıza nalet gelsin işlevsiz bırakılan kurumlarınıza" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 19:25
Kayıp genç kızla ilgili yeni gelişme: Kıyafetleri baraj kenarında bulundu
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Batman’da Rojvelat Kızmaz isimli 26 yaşındaki kadın, 9 Şubat Cuma günü saat 10.30'da ikamet ettiği, Petrol Mahallesi’ndeki evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Rojvelat Kızmaz'ın ağabeyi, gazetemizin eski muhabirlerinden Mehmet Kızmaz, olayla ilgili olarak Emniyet'e kayıp ihbarında bulunmalarına rağmen 3 gündür bir dönüş alamadıklarını söyledi. Kamuoyu gücüyle bir sonuç almaya çalıştıklarını belirten Kızmaz, güvenlik kurumlarını konuyla ilgili duyarlı olmaya çağırdı.

KIYAFETLERİ BULUNDU

Ailenin aramaları sonucu genç kıza ait olduğu değerlendirilen kıyafetler baraj kenarında bulundu. O ana kadar kendileriyle bir iletişim kurulmadığını belirten Mehmet Kızmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini dile getirdi.

Kızmaz, resmi kurumların herhangi bir aksiyon almamasına tepki göstererek şunları söyledi:

"Kardeşimin kaybolduğu 9 Şubat günü; karakola, il emniyete bildirmemiz rağmen bugüne kadar emniyetten tek bir arama dahi aileme gelmiş değildi, Batman'ın her sokağını karış karış  her yeri 3 gün boyunca kendimiz aradık. Kardeşimin Hasankeyf'e gitmiş olabileceğini kardeşimin kaybolduğu gün emniyete bildirmemize rağmen, kardeşimin Hasankeyf'te bulunduğunu bugün kendimiz tespit ettik. Hasankeyf ilçe emniyet, jandarmaya da iş emniyetin bildirmesi gerekirken bugün onlara da kendimiz bildirdik. Ardından Hasankeyf'i, Dicle kenarını sadece kendimiz aradık. Kardeşimin kiyafetlerini su kenarında biz kendimiz bulduk. Arama teknesinin suda arama başlatılması yönünde talebimize de 'kaptan ilçe dışında' denildi. Şimdi kardeşimin kiyafetlerini bulduktan sonra arama teknesi nasıl da bir andan çalıştırıldı. Nalet gelsin canlarımız yutan barajınıza nalet gelsin işlevsiz bırakılan kurumlarınıza nalet gelsin nalet gelsin"


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