Batmanlı Rojvelat Kızmaz günlerdir kayıp: Aile destek istiyor

Batman’da üç gündür kayıp olan Rojvelat Kızmaz’dan (26) haber alınamadı. Ailesi genç kadın için güvenlik kurumlarından ve halktan destek istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 15:43
Batmanlı Rojvelat Kızmaz günlerdir kayıp: Aile destek istiyor
Abone Ol google-news

Batman’da Rojvelat Kızmaz isimli 26 yaşındaki kadın, 9 Şubat Cuma günü saat 10.30'da ikamet ettiği, Petrol Mahallesi’ndeki evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Rojvelat Kızmaz'ın ağabeyi, gazetemizin eski muhabirlerinden Mehmet Kızmaz, olayla ilgili olarak Emniyet'e kayıp ihbarında bulunmalarına rağmen 3 gündür bir dönüş alamadıklarını söyledi. Kamuoyu gücüyle bir sonuç almaya çalıştıklarını belirten Kızmaz, güvenlik kurumlarını konuyla ilgili duyarlı olmaya çağırdı.  

Akıbeti bilinmeyen Rojvelat Kızmaz için CHP'den de çağrı geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mehmet Kızmaz ile konuya ilişkin görüştüğünü belirtip "Aile kız kardeşleri için çok kaygılı. Duyan, haber alan varsa bu telefona bildirmeleri ricamızdır” dedi.


Mehmet Kızmaz haberleri Gazeteci haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Milyoner varis, servetini dağıtacak 50 kişi arıyor... 'Yaklaşık 700 milyon TL'

Milyoner varis, servetini dağıtacak 50 kişi arıyor... 'Yaklaşık 700 milyon TL'
Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’

Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’
Dolandırıcıların yeni yöntemlerine dikkat

Dolandırıcıların yeni yöntemlerine dikkat
Nişantaşı’nda eski sevgili pazarı: ‘Eski sevgilinden kalanları sat, yeni sevgiline hediye al’

Nişantaşı’nda eski sevgili pazarı: ‘Eski sevgilinden kalanları sat, yeni sevgiline hediye al’
Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü

Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü
12 Şubat Pazartesi günlük burç yorumları: Güne astrolojik ipuçlarıyla başlayın

12 Şubat Pazartesi günlük burç yorumları: Güne astrolojik ipuçlarıyla başlayın
Son dakika... Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'e böyle veda etti: Yeni görevini açıkladı

Son dakika... Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'e böyle veda etti: Yeni görevini açıkladı
Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte

Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte
Son dakika... Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

Son dakika... Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Fenerbahçe’ye Kadıköy’de soğuk duş!

Fenerbahçe’ye Kadıköy’de soğuk duş!
Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı

Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı
‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!

‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!