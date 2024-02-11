Batmanlı Rojvelat Kızmaz günlerdir kayıp: Aile destek istiyor
Batman’da üç gündür kayıp olan Rojvelat Kızmaz’dan (26) haber alınamadı. Ailesi genç kadın için güvenlik kurumlarından ve halktan destek istedi.
Batman’da Rojvelat Kızmaz isimli 26 yaşındaki kadın, 9 Şubat Cuma günü saat 10.30'da ikamet ettiği, Petrol Mahallesi’ndeki evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.
Rojvelat Kızmaz'ın ağabeyi, gazetemizin eski muhabirlerinden Mehmet Kızmaz, olayla ilgili olarak Emniyet'e kayıp ihbarında bulunmalarına rağmen 3 gündür bir dönüş alamadıklarını söyledi. Kamuoyu gücüyle bir sonuç almaya çalıştıklarını belirten Kızmaz, güvenlik kurumlarını konuyla ilgili duyarlı olmaya çağırdı.
Akıbeti bilinmeyen Rojvelat Kızmaz için CHP'den de çağrı geldi.
CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mehmet Kızmaz ile konuya ilişkin görüştüğünü belirtip "Aile kız kardeşleri için çok kaygılı. Duyan, haber alan varsa bu telefona bildirmeleri ricamızdır” dedi.
Böyle bir çağrıyı kız kardeşim için yapacağımı... Nasıl yazılır bilmiyorum— Mehmet Kızmaz (@MehmedKizmaz) February 10, 2024
Kız kardeşim Rojvelat Kızmaz, en son dün (Cuma-9 şubat) saat 10.30'da, ailemin ikamet ettiği Batman Merkez Petrol mahallesindeki evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Gören varsa… pic.twitter.com/eNYfnnWI1g
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