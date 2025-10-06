Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kız öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu

Kız öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu

6.10.2025 15:57:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Kız öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu

Siirt merkezde bulunan Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 119 öğrenci, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle başlatılan incelemede yemek ve su numuneleri laboratuvara gönderildi.

Siirt'te 3-5 Ekim tarihleri arasında yurtta yemek yiyen toplam 3 bin 673 öğrenciden 119’u, farklı günlerde benzer şikayetlerle sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Hastanede yapılan muayene ve tedavilerin ardından tüm öğrenciler taburcu edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Olayla ilgili olarak yemek numuneleri incelenmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne, su numuneleri ise Halk Sağlığı Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Tahlil sonuçları açıklandığında kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

İlgili Konular: #Siirt #gıda zehirlenmesi #Kız Öğrenci Yurdu