Kız öğrenci yurdunda olay: Çığlıklarla sokağa çıktılar!
Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda barınan öğrenciler, içeriye girdiği belirtilen bir kişi yüzünden sokağa döküldü. Panik ve korku yaşayan öğrenciler sokağa çıkarak, “Güvenliğimiz yok” sloganları atarak eylem yaptı.
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Şehitler Tepesi Mahallesi'nde bulunan Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda hareketli bir gece yaşandı. İki bloklu kız öğrenci yurduna kimliği belirlenemeyen bir kişi güvenliği aşarak binanın ikinci katına çıktı.
Sözcü gazetesinden Ali Ekber Şen'in haberine göre; karşılarında tanımadıkları şahsı gören öğrenciler panikle çığlık attı. Öğrencilerin çığlıkları üzerine üst kata çıkan güvenlik görevlileri, alkollü olduğu iddia edilen kişiyi yakaladı. Şahıs, olay yerine gelen polis ekibine teslim edildi.
ÖĞRENCİLER EYLEM YAPTI
Yaşanan olay üzerine büyük korku ve panik yaşayan öğrenciler, kendilerini sokağa attı. Islık çalıp, sloganlar atarak eylem yapan öğrenciler, "Güvenliğimiz yok" diyerek durumu protesto etti. Protesto üzerine öğrencilere "zanlının yakalanıp polise teslim edildiğini" söyleyen yurt müdürü, içeriye girilmesini talep etti. Ancak, öğrenciler eylemlerini bir süre daha sürdürdü.
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