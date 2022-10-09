Kız yurdu önünde mastürbasyon yapınca gözaltına alınmıştı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

09 Ekim 2022 Pazar, 07:55

Olay, öncekigün Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nun önünde meydana geldi. Bina karşısında mastürbasyon yaptığı görülen şüpheli, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 noktada kamera incelemesi yapıldı. Şüphelinin, S.A. olduğu belirlendi. S.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. S.A. (46), daha sonra sevk edildiği adliyede savcıya ifade verdi.

Daha önceden de 'cinsel taciz' suçundan kaydı olduğu belirtilen S.A., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.