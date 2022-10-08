Kız yurdu önünde mastürbasyon yapan erkek yakalandı

İzmir’in Buca ilçesinde, kız öğrenci yurdunun önünde mastürbasyon yapan S.A. isimli erkek, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın, 'cinsel taciz' suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

DHA
08 Ekim 2022 Cumartesi, 13:40
Kız yurdu önünde mastürbasyon yapan erkek yakalandı
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Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nun önünde, 7 Ekim Perşembe akşamı bina karşısında 'uygunsuz hareketler' yapan şüpheli, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 noktada kamera incelemesi yapıldı.

'CİNSEL TACİZ' SUÇUNDAN KAYDI VAR

Şüphelinin, 'cinsel taciz' suçundan kaydı olan S.A. olduğu belirlendi. S.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


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