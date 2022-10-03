Sosyal medyada gündem olmuştu: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan mastürbasyon sahnesi hakkında konuştu
HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?
Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. 21 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Rizelidir.
Sancaktutan, küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilendi.
İlk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer alan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla ayrıca birçok ödül kazandı.
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