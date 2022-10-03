Sosyal medyada gündem olmuştu: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan mastürbasyon sahnesi hakkında konuştu

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2022 Pazartesi, 12:47
<p>Dünyayla Benim Aramda dizisinde mastürbasyon sahnesi sosyal medyada gündem olmuştu. Oyuncu Hafsanur Sancaktutan o sahnelerle ilgili açıklamalarda bulundu.</p>

Dünyayla Benim Aramda dizisinde mastürbasyon sahnesi sosyal medyada gündem olmuştu. Oyuncu Hafsanur Sancaktutan o sahnelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

<p>Disney+'ta yer alan başrollerini Demet Özdemir, Buğra Gülsoy ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisindeki mastürbasyon sahnesi sosyal medyada gündem oldu. </p>

Disney+'ta yer alan başrollerini Demet Özdemir, Buğra Gülsoy ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisindeki mastürbasyon sahnesi sosyal medyada gündem oldu. 

<p>Dizinin ve bahsi geçen sahnenin oyuncusu Hafsanur Sancaktutan, gazetecilerin sorusu üzerine konuyla ilgili açıklamada bulundu. </p>

Dizinin ve bahsi geçen sahnenin oyuncusu Hafsanur Sancaktutan, gazetecilerin sorusu üzerine konuyla ilgili açıklamada bulundu. 

<p>Sancaktutan, "Aslında bu konuda dair çok fazla konuşmak istemiyorum, ben işimi yapıyorum, senaryoda yazan neyse benim kurallarıma aykırı olmadığı sürece normal buluyorum ben bunları" dedi. </p>

Sancaktutan, "Aslında bu konuda dair çok fazla konuşmak istemiyorum, ben işimi yapıyorum, senaryoda yazan neyse benim kurallarıma aykırı olmadığı sürece normal buluyorum ben bunları" dedi. 

<p>Dizide Sinem karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan'ın Buğra Gülsoy'un hayat verdiği Tolga'nın fotoğraflarına bakıp mastürbasyon yaptığı sahne sosyal medyada gündem olmuştu.</p>

Dizide Sinem karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan'ın Buğra Gülsoy'un hayat verdiği Tolga'nın fotoğraflarına bakıp mastürbasyon yaptığı sahne sosyal medyada gündem olmuştu.

<p><strong>HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?</strong></p> <p>Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. 21 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Rizelidir.</p> <p>Sancaktutan, küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilendi. </p> <p>İlk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer alan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla ayrıca birçok ödül kazandı. </p>

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. 21 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Rizelidir.

Sancaktutan, küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilendi. 

İlk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer alan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla ayrıca birçok ödül kazandı. 

<p>Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermesinin ardından, şimdilerde Disney+'ta  yer alan "Dünyayla Benim Aramda" dizisinde Sinem karakterine hayat veriyor.</p>

Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermesinin ardından, şimdilerde Disney+'ta  yer alan "Dünyayla Benim Aramda" dizisinde Sinem karakterine hayat veriyor.

Dünyayla Benim Aramda dizi disney disney+ plus Hafsanur Sancaktutan

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler