Kızartma makinesindeki yağdan yangın çıktı!

Burdur'daki bir kafede çalışır halde bırakılan kızartma makinesindeki yağın yanmasıyla çıkan alevler paniğe neden oldu.

Kızartma makinesindeki yağdan yangın çıktı!
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DHA
Yayınlanma: 09.02.2025 - 12:58

Olay, saat 01.00 sıralarında İstasyon Caddesi'ndeki kafenin mutfağında meydana geldi.

Kapatılmayan kızartma makinesindeki yağ alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın mutfakta hasara neden oldu.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişiyi sağlık ekibi hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #Burdur #Yangın #kafe

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