Son dakika... İstanbul'da iki katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var

Son dakika haberi... Küçükçekmece ilçesinde 2 katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, mahsur kalanların olduğu aktarıldı.

Son dakika... İstanbul'da iki katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var
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DHA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 15:53

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi'nde Çalışkuşu Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında mahsur kalanların olduğu belirtildi.

Ekiplerin müdahalesinin devam ettiği aktarıldı.


Etiketler: #Bina #İstanbul #Mahsur #Yangın

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