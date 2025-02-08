Son dakika... İstanbul'da iki katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var
Son dakika haberi... Küçükçekmece ilçesinde 2 katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, mahsur kalanların olduğu aktarıldı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi'nde Çalışkuşu Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında mahsur kalanların olduğu belirtildi.
Ekiplerin müdahalesinin devam ettiği aktarıldı.
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