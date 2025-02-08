Son dakika... İstanbul'da iki katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var

Yayınlanma: 08.02.2025 - 15:53

Güncelleme: 08.02.2025 - 16:16

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi'nde Çalışkuşu Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında mahsur kalanların olduğu belirtildi.

Ekiplerin müdahalesinin devam ettiği aktarıldı.