Kızı enkaz altında kalan Tiyatrocu Orhan Aydın: 'Yüreğim ağlıyor...'

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 10:33

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 10:34

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı.

Sanatçı Orhan Aydın, depremin vurduğu kentlerden Hatay'da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın için yardım çağrısında bulunmuştu.

Kızının bacağının betona sıkıştığı bilgisini paylaşan Aydın, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

'YÜREĞİM AĞLIYOR...'

Aydın sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kızıma ulaşmaya çalışıyoruz..enkazın altında ve üstünde büyük bir beton kütlesi var.

Artık dayanma gücüm kalmadı.. yüreğim ağlıyor.. ellerim titriyor. Ülkemin sahipsiz olmasına kahroluyorum. Acım ve kederim tarifsiz. Haydi be canım... Haydi kiraz gülüşlüm... Diren."

Kızıma ulaşmaya çalışıyoruz..enkazın altında ve üstünde büyük bir beton kütlesi var.

Artık dayanma gücüm kalmadı..

yüreğim ağlıyor..

ellerim titriyor.



Ülkemin sahipsiz olmasına kahroluyorum.



Acım ve kederim tarifsiz.



Haydi be canım..

haydi kiraz gülüşlüm..diren. pic.twitter.com/GcjLhFaN3T — orhan aydın (@orhanaydin6) February 7, 2023

NE OLMUŞTU?

Sanatçı Orhan Aydın dün meydana gelen depremin ardından, "Kızıma (Eylem Şafak Aydın Yetiş) ve annesine (Elif Torun Öneren) ulaşamıyorum.." paylaşımında bulunmuştu.

Elif Torun Öneren ve Eylem Aydın'ın enkaz altında olduğunu duyuran Aydın, yardım çağrısında bulunmuştu.

Devrimci Parti de Twitter hesabından, "Antakya'da bulunan Genel Başkanımız Elif Torun Öneren ve kızı Eylem Aydın'a tüm çabalarımıza rağmen halen ulaşabilmiş değiliz. İkamet ettikleri evin bulunduğu bölgede birçok noktada göçük nedeniyle caddelere girişler kapalı Ayşe Fitnat Hanım Cad. No:5 Antakya" paylaşımı yapmıştı.

Hatay'da yaşayan ve depremde enkaz altında kalan Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren dün göçükten çıkarıldı. Ancak öneren'in kızı Eylem Aydın henüz enkaz altında.