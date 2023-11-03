Kızılay, Çeşme'de kat karşılığı ihaleye çıktı

Kahramanmaraş depremleri sonrası çadır satışı ile gündemden düşmeyen Kızılay, İzmir’in Çeşme ilçesinin dünyaca ünlü Ilıca plajına 300 metre mesafedeki üç arsa için kat karşılığı ihaleye çıktı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 03.11.2023 - 10:14
Kızılay, Çeşme'de kat karşılığı ihaleye çıktı
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Çadır ve kan satışları gibi bir.ok skandal ile gündeme gelen Türk Kızılay Genel Müdürlüğü bu kez de mülkiyeti kendisine ait olan İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan üç parsel için kat karşılığı ihaleye çıktı.

Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasında yer alan bilgiye göre; Ilıca Mahallesi 5748 ada 2 ve 7 ile 5780 ada 7 nolu parseller için kat karşılığı inşaat işi yapımı ihalesine çıkan kurum binaların kaç katlı olacağına dair bir bilgi vermedi.

Dünyaca ünlü Ilıca Plajı’na 5 dakikalık yürüyüş mesafesindeki arsaların bulunduğu bölgede villalar dikkat çekerken ihaleler 27 Kasım ve 29 Kasım tarihlerinde Türk Kızılay Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşecek.

Kamu İhale Kanunlarına tabii olmadıklarını belirten Türk Kızılay Genel Müdürlüğü firmalardan da 5 milyon TL tutarında geçici teminat talep ediyor.


Kızılay Çeşme ihale

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