İhale ile kan satışını Cumhuriyet gündeme taşımıştı... Kızılay'dan 'bağış' açıklaması!

Yayınlanma: 24.08.2023 - 12:04

Güncelleme: 24.08.2023 - 13:50

Cumhuriyet'in gündeme getirdiği Kızılay'ın kan satışı skandalının yankıları sürüyor. Söz konusu skandalın ardından başlayan kan bağışlarındaki düşüşün devam ettiği aktarıldı.

Kızılay yaptığı son açıklamada, 'sıcak' gerekçesiyle bağışların azaldığını savundu. Ancak 'kan satışı' skandalının ardından yapılan 'bağış' çağrılarına bir yenisi eklendi.

YARI YARIYA DÜŞÜŞ!

Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, Haziran ayından itibaren artan 'hava sıcaklıkları'nın bölgelerinde kan bağışlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

İzmir, Manisa ve Aydın'daki 95 hastanenin ihtiyacını karşılamak üzere günde ortalama 1500 ünite kan bağışı toplamayı hedefleyen Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü'ne yapılan bağışların, Haziran ayından bu yana günde 700-800 üniteye kadar düştüğü aktarıldı.

SATILAN KANLARI UNUTTU, AFET HATIRLATMASI YAPTI!

Dolaş, bağışçı sayısının düşmesi nedeniyle bölgelerindeki bazı ameliyatların ertelenmek durumunda kalabildiğini belirtti.

6 ay önce yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yurttaşların bağışladığı kanların satılmasına yönelik skandalı unutan Dr. Barış Dolaş, yaşanabilecek bir deprem gibi afet durumlarında kanın her zaman gerekli olduğunu hatırlattı.

Dolaş ayrıca, yaşanan skandalların etkisiyle yurttaşların Kızılay'ı güvenilir bulmadığına yönelik açıklamalarına rağmen, 'sıcak hava' nedeniyle kan bağışı yapmadıklarını öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır satma skandalı ile tepkilerin odağı haline gelen Kızılay'ın, bağışlanan kanları da ihale yoluyla devlet hastanelerine sattığı Cumhuriyet tarafından ortaya çıkarılmıştı.

Kızılay ise, belgeli kan satışı skandalı ile ilgili kendini şu sözlerle savunmuştu:

"Hastaneler, talep ettikleri her kan veya kan bileşeni için SUT'ta belirlenen tedarik süreci maliyeti (çalışanlar, laboratuvar, kan torbaları, soğuk zincir) ay sonunda Kızılay'a ödemekte, ardından ise bu ödemeye kendi giderlerini de ekleyerek SGK'ya fatura etmektedir. Dolayısıyla tüm sürecin maliyetini devletimiz karşılamaktadır. Haberlerde sözü edilen faturalandırma yöntemleri tamamen hastanelerin tüzel kişiliklerinin özelliklerinden ve hizmet alım esaslarının ayrıntılarından oluşmaktadır. Tüm kamuoyu ve özellikle medya mensuplarının bunu bilmesine rağmen, Kızılay'ın topladığı kan bağışlarını hastanelere sattığı gibi bir yaklaşım sadece ve sadece iftiradan ve kötülükten ibarettir."

Bu süreçte kan bağışı oranları düşerken, Kızılay'dan pek çok kez kan bağışı çağrısı gelmişti.