Kızılay’dan sahte altın açıklaması: Ticari amaç taşımıyor

Yayınlanma: 23.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 23.08.2023 - 04:00

Yurttaşlar “sikayetvar. com” adlı internet sitesine Kızılay’dan aldıkları altın madalyaların gerçek altın olmadığı yönünde birçok şikâyette bulundu. Cumhuriyet’in ulaştığı Kızılay yetkilileri ise bağışçılara verilen madalyanın maddi bir değer taşımadığını ve bu madalyaların “hatıra ve onur” nişanı olarak hazırlandığını açıkladı.

Söz konusu madalyanın kan bağışını teşvik etmeye yönelik kampanyalar kapsamında olduğu belirtilen açıklamada, “Kızılay, kan bağışını teşvik etmek amacıyla dünya genelinde benzer uygulamaları örnek alarak bronz, gümüş ve altın adı verilen madalyalarla bağışçıları ödüllendirme geleneğini sürdürmektedir. Bu faaliyetler kesinlikle ticari bir amaç taşımamalıdır. Kızılay, maddi sebeplerle yapılan kan bağışını engellemek ve bağışçıların içlerinden gelen yardımseverlikle hareket etmelerini sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı ile Ulusal Kan Temini Projesi’ni hayata geçirmiştir. Bu sayede kan ve kan ürünleri temini tamamen gönüllülük esasına dayalı bir yaklaşımla gerçekleşmektedir” ifadeleri yer aldı.

