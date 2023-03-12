Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Ellialtı'ndan Karamollaoğlu'na skandal sözler

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 15:40

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 15:40

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçen günlerde, AHBAP Derneği'ne çadır sattığı Cumhuriyet tarafından ortaya çıkartılan Kızılay'ı eleştirdi. Kızılay'a artık yardım yapmayacağını belirten Karamollaoğlu, "Ben bundan sonra Kızılay’a hiçbir surette ne yardım ederim ne de yardım edilmesini teşvik ederim. Bu mantığa ben güvenmem. Kan bile vermem. Hastaneye gider veririm ama oraya vermem" demişti.

Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı, sosyal medya hesabı Twitter'dan Karamollaoğlu'nu etiketliyerek skandal açıklamalarda bulundu. Ellialtı, "Karamollaoğlu epeyce yaşlı. Bir gün kan ihtiyacı olursa olgun davranır, kendisini geri çevirmeyiz. Ancak kan işini de siyasete alet etmesin" dedi.