Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Ellialtı'ndan Karamollaoğlu'na skandal sözler
Kızılay'ı eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı, sosyal medya hesabından skandal sözlerle yanıt verdi. Ellialtı, "Bir gün kan ihtiyacı olursa olgun davranır, kendisini geri çevirmeyiz" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçen günlerde, AHBAP Derneği'ne çadır sattığı Cumhuriyet tarafından ortaya çıkartılan Kızılay'ı eleştirdi. Kızılay'a artık yardım yapmayacağını belirten Karamollaoğlu, "Ben bundan sonra Kızılay’a hiçbir surette ne yardım ederim ne de yardım edilmesini teşvik ederim. Bu mantığa ben güvenmem. Kan bile vermem. Hastaneye gider veririm ama oraya vermem" demişti.
Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı, sosyal medya hesabı Twitter'dan Karamollaoğlu'nu etiketliyerek skandal açıklamalarda bulundu. Ellialtı, "Karamollaoğlu epeyce yaşlı. Bir gün kan ihtiyacı olursa olgun davranır, kendisini geri çevirmeyiz. Ancak kan işini de siyasete alet etmesin" dedi.
. @T_Karamollaoglu epeyce yaşlı. Birgün kan ihtiyacı olursa olgun davranır, kendisini geri çevirmeyiz. Ancak kan işini de siyasete alet etmesin. https://t.co/vBfRusCAPI— Murat Ellialtı (@Mellialti) March 11, 2023
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