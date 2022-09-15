Kızılay, MS hastası personeli işten çıkardı!

15 Eylül 2022 Perşembe, 10:01

Kızılay Yönetim Kurulu’nun kararıyla İzmir Kan Bağışı Merkezi’nde görev yapan Kıvılcım Özbek isimli laboratuvar çalışanı işten çıkarıldı. Özbek’in işten çıkarılma gerekçesi Kızılay’ın ıslak imzalı belgelerinde, “MS tanısı konması ve ekiplerde görevlendirilemeyeceği ve sağlık sorunları nedeniyle ekiplerde verimli olarak çalıştırılamaması” olarak gösterildi.

BirGün'den İsmail Sarı'nın haberine göre; Özbek, işe iade talebiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne dava açtı. Özbek’in avukatı mahkemede yaptığı savunmada, “ 2015 Eylül ayında MS hastalığı tanısı konuldu. Gerek kurum doktorunun gerekse tedavi gördüğü hastanenin raporlarında çok ağır şartlarda çalışmasının hastalığını olumsuz etkileyeceğinin tespit yer aldı. Özbek kendisine uygun bir pozisyon ayarlanmasını talep etmişse de kabul edilmedi ve iş akdi 4 Nisan 2019 tarihi itibariyle feshedildi” ifadelerini kullanarak, Özbek’in işe iadesini talep etti.

Mahkeme kararında Özbek haklı bulunarak, “Davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine, davacının davalı nezdinde işe iadesine karar verilmiştir” denildi. Ancak Kızılay mahkeme kararına rağmen Özbek’i işe almadı.

Özbek, 2019’dan beri işsiz olduğunu belirterek yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: “Dünyaya yardım eden bir kuruluş olan Kızılay kendi personeline yardım etmedi. Üç yıldır işsizim ve iş bulamıyorum. Kızılay’da 12 yıl çalıştım. İşten çıkarılmadan 3 yıl önce MS tanısı konuldu. Mahkeme kararına rağmen işe alınmadım ve işime geri dönmek istiyorum.”