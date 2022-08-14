Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel, Munzur Çayı'nda boğuldu

14 Ağustos 2022 Pazar, 16:05

Tunceli-Ovacık kara yolunun 20'nci kilometresinde, Halbori Gözeleri mevkinde 14 Ağustos Pazar öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Elazığ'dan Munzur Vadisi Milli Parkı’na piknik yapmaya gelen Hüseyin Yüksel; serinlemek için Munzur Çayı’na girdi. Yüksel bir süre sonra akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı.

KURTARILAMADI

Durumu fark eden arkadaşları ve çevredekiler, yardıma koştu, ancak Yüksel'i kurtarmayı başaramadı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla, Yüksel sudan çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Tunceli Devlet Hastanesi'nde yaptığı tüm müdahalelere rağmen Yüksel kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

"AKINTIYA KAPILDI"

Olayı gören Murat Çınar, "Su seviyesi düşüktü ama akıntı çoktu ve akıntıya kapıldı. Bir ara ayağa kalktı, su yutmuş olmalı ki, düzelemedi. Akıntı alıp götürdü. Arkadaşları da vardı ama kimse kurtaramadı" dedi.