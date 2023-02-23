Kızılay Özel Kalem Müdürü Burak Ünver kimdir?

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 15:07

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 15:07

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kızılay Özel Kalem Müdürü Burak Ünver gündeme geldi.

BURAK ÜNVER KİMDİR?



Burak Ünver 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Turizm ve konaklama İşletmeciliği bölümünden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Meseleler üzerine yüksek lisans eğitimi gördü. Burak Ünver 2008- 2015 yılları arasında Vodofone Türkiye'de çalıştı. 2015 yılından beri Kızılay Başkanı’nın özel kalem müdürlüğünü yürütmektedir.