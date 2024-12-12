Kızılay satışa çıkardığı denize sıfır araziye 4 milyon lira zam yaptı
Kızılay, taşınmazlarını elden çıkartmaya devam ederken İzmir’in Karaburun ilçesinde yer alan denize sıfır arazisinin satış ilanını değiştirerek iki günde araziye 4 milyon TL zam yaptı.
Kızılay, 120 bin metrekarelik zeytin ağaçlı tarla niteliğindeki taşınmazı satışa çıkardı. 9 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan ilk ilana göre, tahmini satış bedeli 181 milyon TL belirlenmişti. Ancak 11 Aralık’ta yayımlanan düzeltme ile fiyat 185 milyon TL’ye çıkarıldı. Böylece iki gün içinde arazinin fiyatına 4 milyon TL’lik bir zam yapıldı. Denize sıfır parselin yanı başında yazlık villalar yer alırken 120 bin 50 metrekare büyüklüğündeki 636 ada 1 parselin satış ihalesi 185 milyon TL’den başlayacak. İhale, 14 Ocak 2025’te Türk Kızılay Genel Müdürlüğü’nde yapılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni açıklama şöyle: “Mülkiyeti kurumumuza ait, İzmir ili, Karaburun ilçesi, Küçükbahçe Mahallesi’nde yer alan 636 ada 1 parsel sayılı 120.050,43 metrekare yüzölçümlü zeytin ağaçlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı 185.000.000,00 TL muhammen bedelden aşağı olmamak kayıt ve şartı ile açık artırma yöntemi ile satışı yapılacaktır.”
En Çok Okunan Haberler
-
- İlber Ortaylı canlı yayını terk etti!
- İBB, Bilal Erdoğan dönemindeki taşınmazları geri aldı
- Erdoğan'dan flaş 'Suriyeliler' açıklaması
- ATM'lerde 20 gün sonra yeni dönem başlıyor
- Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi
- 'Onun ne olduğunu iyi biliyoruz'
- WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu!
- Hamaney 'Suriye' sessizliğini bozdu!
- O ülke Suriye büyükelçiliğini açıyor!
- ABD basınından Esad iddiası