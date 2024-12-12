Kızılay satışa çıkardığı denize sıfır araziye 4 milyon lira zam yaptı

Yayınlanma: 12.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.12.2024 - 04:00

Kızılay, 120 bin metrekarelik zeytin ağaçlı tarla niteliğindeki taşınmazı satışa çıkardı. 9 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan ilk ilana göre, tahmini satış bedeli 181 milyon TL belirlenmişti. Ancak 11 Aralık’ta yayımlanan düzeltme ile fiyat 185 milyon TL’ye çıkarıldı. Böylece iki gün içinde arazinin fiyatına 4 milyon TL’lik bir zam yapıldı. Denize sıfır parselin yanı başında yazlık villalar yer alırken 120 bin 50 metrekare büyüklüğündeki 636 ada 1 parselin satış ihalesi 185 milyon TL’den başlayacak. İhale, 14 Ocak 2025’te Türk Kızılay Genel Müdürlüğü’nde yapılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni açıklama şöyle: “Mülkiyeti kurumumuza ait, İzmir ili, Karaburun ilçesi, Küçükbahçe Mahallesi’nde yer alan 636 ada 1 parsel sayılı 120.050,43 metrekare yüzölçümlü zeytin ağaçlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı 185.000.000,00 TL muhammen bedelden aşağı olmamak kayıt ve şartı ile açık artırma yöntemi ile satışı yapılacaktır.”