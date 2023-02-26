Kızılay skandalı Meclis gündeminde: Çadırlar Soylu'ya soruldu

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 13:39

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 13:39

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkarmıştı.

AHBAP sosyal medya hesabından, söz konusu bilgileri doğrulayan bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik" ifadelerine yer verildi.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da Kızılay’ın AHBAP’a çadır sattığı yönündeki haberimizi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.

Bulut, önergesinde şunları kaydetti:

“Depremde devletin kurumları olan AFAD ve Kızılay aciz kalmış, organizasyon ve koordinasyon eksikliği nedeniyle depremzedelerin ihtiyaçlarına cevap verememiş, birçok vatandaşımızın barınma ihtiyacını karşılayamamıştır. Depremin üçüncü gününde Kızılay’ın vatandaşlara bedelsiz vermesi gereken çadırları AHBAP adlı sivil toplum kuruluşuna 46 milyon TL karşılığı sattığı iddiası basında yer almıştır.

“KIZILAY İKTİDAR TARAFINDAN TİCARETHANEYE ÇEVRİLMİŞTİR”

Kuruluş amacı, hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak olan Kızılay’ın ayrıca elindeki stokları ve gönderilecek yardımları da cemaat, tarikat vakıf ve derneklerine yönlendirdiği ileri sürülmektedir. Vatandaş can derdindeyken, enkaz altında canlar varken, dondurucu soğukta dışarıda üşürken Kızılay’ın çadırları bedelsiz dağıtmak yerine satması asli görevinden uzaklaşan kurumun ticarethane haline geldiğini açıkça göstermektedir. Ülkemizin en köklü kurumlarından olan 155 yıl öne kurulan Kızılay, iktidar tarafından ticarethaneye çevrilmiştir. Türkiye Tek Yürek adıyla düzenlenen bağış kampanyasında vatandaşlardan Kızılay’a para toplanırken, çocuklar kumbarasında biriktirdiği parayı, harçlıklarını bağışlarken, böyle bir afet zamanında Kızılay’ın çadır satıyor olması kuruma olan güveni bir kez daha derinden sarsmıştır.”

“KIZILAY TARAFINDAN AHBAP’A KAÇ TANE ÇADIR SATILMIŞTIR?”

Bulut, Soylu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

“Depremin olduğu 6 Şubat günü Kızılay’ın elinde kaç çadır vardır?

Bu çadırlardan kaç tanesi vatandaşa dağıtılmıştır?

Kızılay’ın sivil toplum kuruluşu olan AHBAP’a çadır sattığı iddiası doğru mudur?

Kızılay tarafından AHBAP’a kaç tane çadır satılmıştır?

Karşılığında ne kadar para alınmıştır?

Çadırların birim fiyatı neye göre belirlenmiştir?

Kızılay başka bir sivil toplum örgütüne ya da kişilere bu süreçte çadır satmış mıdır?

Kızılay’ın elindeki stokları ve gönderilecek yardımları cemaat, tarikat vakıf ve derneklerine yönlendirdiği iddiası doğru mudur? İddia doğruysa söz konusu cemaat, vakıf ve dernekler hangileridir? Miktarı ne kadardır?”