Kızılay şube başkanının 2 oğlu tutuklandı: Uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı suçlaması

AKP'li Fethiye Kızılay Şube Başkanı Burhanettin Tuna’nın oğlu Enes Tuna "uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklandı. Fethiye Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği, oğul Tuna hakkındaki soruşturma bilgilerini inceledikten sonra, tutuklanmasına karar verdi. Enes Tuna mahkemenin tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi.

ENES TUNA ESKİ AKP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanan Enes Tuna'nın daha önce AKP Fethiye Gençlik Kolları Başkanı olduğu belirtildi.

DİĞER OĞLU DA İNSAN KAÇAKÇILIĞINDAN TUTUKLANDI

Habertürk'te yer alan habere göre, Burhanettin Tuna’nın diğer oğlu Emrullah Tuna da iki gün önce “göçmen kaçakçılığı” suçundan gözaltına alınmış ve Seydikemer Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Emrullah Tuna hakkındaki göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

İSTİFA ETTİ

İki oğlu da ağır cezalık suçlarla ilgili soruşturmalar kapsamında gündeme gelen Kızılay Fethiye Şube Başkanı Burhanettin Tuna, şube başkanlığı görevinden istifa etti. Burhanettin Tuna'nın daha önce AKP Fethiye İlçe Başkanlığı için aday olduğu ortaya çıktı. AKP'den yapılan açıklamada ise Tuna ile bağlarının olmadığı belirtildi.

EMRULLAH TUNA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞINDAN DA ŞÜPHELİ

Burhanettin Tuna’nın göçmen kaçakçılığından tutuklanan oğlu Emrullah Tuna’nın adı daha önce de tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında şüpheli olarak gündeme gelmişti.