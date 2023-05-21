Kızılay yöneticisinden Kılıçdaroğlu paylaşımı yapan Saadet Partili Nalbant’a beddua: ‘Allah seni ve senin gibileri helak etsin’
Kızılay Derneği Yönetim Kurulu yedek üyesi ve Koza Holding’in CEO’su Mahmut Çelik sosyal medya hesabından Saadet Partisi Avrupa Kadın Kolları Halkla İlişkiler Başkanı Merve Nalbant’a “Allah seni ve senin gibileri helak etsin” dedi.
Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu yedek üyesi ve TMSF’ye devredilen Koza Holding’in CEO’su Mahmut Çelik, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy isteyen Saadet Partili bir kadının fotoğrafını paylaşan Saadet Partisi Avrupa Kadın Kolları Halkla İlişkiler Başkanı Merve Nalbant’a, beddua etti.
Merve Nalbant, sosyal medya hesabında, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turunda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na oy isteyen Saadet Partili bir kadın yurttaşın fotoğrafını, “Teşkilatımızın elleri öpülesi teyzeleri, cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu için sahada. Allah senden razı olsun” mesajıyla paylaştı.
Teşkilatımızın elleri öpülesi teyzeleri cumhurbaşkanı adayımız @kilicdarogluk için sahada.— Merve Nalbant (@nalbantmervee) May 20, 2023
Allah senden razı olsun ???? #KararVer pic.twitter.com/7PCxFZKOwt
Mahmut Çelik ise Nalbant’ın paylaşımının altına, “Allah seni ve senin gibileri helak etsin” yorumunu yaptı.
Nalbant da Çelik’e, “Oooo en Müslüman, en vatansever sizsiniz. Bravo! Yahu siz kimsiniz” diye yanıt verdi.
Çelik daha sonra yaptığı paylaşımı sildi.
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