‘Kızılay’da hâlâ Kınık ne derse o oluyor’
Skandallarla gündemden düşmeyen Kızılay’da, genel müdür İbrahim Altan’ın istifası yeni tartışmalar yarattı. Türkiye’ye gelen Taliban heyetiyle görüşmesiyle bilinen İbrahim Altan’ın istifasının arkasında Gazze’ye yapılacak yardım ihalelerinde yaşanan anlaşmazlıklar olduğu iddia edildi.
Kızılay içerisinden yetkili isimlerin aktardığına göre genel müdür İbrahim Altan, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’na yakınlığıyla biliniyor. Ancak Menzil cemaatiyle ilişkili olduğu belirtilen Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay’a kendi kadrolarını yerleştirmek istiyor.
Kızılay yetkililerin aktardığına göre, Altan’ın istifasından birkaç gün önce eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve Fatma Meriç Yılmaz 60 kişilik bir ekiple Sapanca’da Güral Otel’de toplandı. Böylece İbrahim Altan’ın görevden alınması kararlaştırıldı.
İsmini vermek istemeyen Kızılay yetkilisi Kerem Kınık’ın Kızılay’ı fiilen yönettiğini iddia eden yetkili “Fatma Meriç Yılmaz geri planda. Kerem Kınık ne derse o oluyor. Şimdi kendi kadrolarını iyice yerleştirecekler. Altan’ın ekibini temizleyecekler. Yeni istifalar gelebilir” dedi. İddialar üzerine Altan, sorularımızı yanıtsız bıraktı.
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