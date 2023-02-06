Kızılay’dan deprem sonrası kan bağışı çağrısı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 06:59

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 08:13

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası kan stoklarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kınık, açıklamasında, "Deprem bölgesine ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yapıyoruz. Bölge Kan Bankalarımızda ilk etap sevkiyat için Ulusal Kan Stoklarımız mevcuttur ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye’de kan bağışına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.