Kızılay'dan kan bağışıyla ilgili açıklama: 'Kan bağışı günlere yayılmalı'

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 17:23

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 17:23

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük deprem felaketinin ardından, afet bölgesindeki kan ihtiyacını karşılayan ve afet stoklarını yerine koymak için vatandaşlara kan bağışı çağrısı yapan Kızılay, yeni bir uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada kan bağışı için koşan yurttaşlara teşekkür edilerek, "Değerli vatandaşlarımız; kan uzun süre saklanamayan miadlı bir üründür. Bugün kan bağışına koşan tüm hayırseverlere teşekkür ediyor, kan bağışının önümüzdeki günlere yayılmasının stok ve test süreçleri açısından daha uygun olacağını hatırlatıyoruz" denildi.

Kan bağışının sürekli ve düzenli olması gerektiğine işaret edilerek, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunun altı çizildi.



