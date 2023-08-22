Kızılay'ın kan toplama aracı devrildi: 1 yaralı
Samsun’da sürücüsünün kontrolü kaybettiği Kızılay kan toplama aracı devrildi. Kazada sürücü Selçuk Çankaya hafif yaralandı.
İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Gazi Köprüsü'ne bağlı yan yolda; Selçuk Çankaya'nın kontrolünü yitirdiği 06 FU 1375 plakalı Kızılay kan toplama aracı, yan yattı. Kazada, sürücü Çankaya yaralandı.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Çankaya, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, Samsun Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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