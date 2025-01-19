Kızılbük projesinde iptal kararlarına rağmen inşaat faaliyetlerinin sürdüğü iddia edildi

Yayınlanma: 19.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.01.2025 - 04:00

Sinpaş’ın, Muğla Marmaris’taki Milli Park sınırları içerisinde kalan otel projesine ilişkin ısrarı sürüyor. Projede imar ruhsatlarının iptal edilmesine rağmen çalışmaların sürdürüldüğü iddia edildi.

Şirketin “Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk” projesinin 17 ruhsat ve imar durum belgesi geçen aylarda Muğla 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Mahkeme kararında 1’inci etap projesinin, imar planı ve imar durum belgesine aykırı hususlar içerdiği belirtilmişti.

Ayrıca 2’nci etap projesinin de imar planı ve imar durum belgesine aykırı hususlar barındırdığı tespiti yapılmıştı. Kararın istinafa taşınması üzerine İzmir 3. İdari Dava Dairesi de şirketin yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verdi. Şirketten yapılan açıklamada ise “Hukuka uygun olmadığını düşündüğümüz karar için üst yargı yollarına başvurulacaktır” dendi.

Marmaris Belediyesi de bu süreçte 58 ruhsatı iptal etti. Geçen salı günü açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 3’üncü etap projesinde yapılması planlanan dublekslerin dışında ruhsatların iptal edildiğini belirtti.

Ünlü, “Biz aldığımız kararın doğru olduğunu düşünüyoruz ve bunun sonucunda tabii ki yıkım kararı gelmesi muhtemel. Belediyenin böyle bir gücü yok ama ihalesini açabiliriz. Yıkılması gerekiyorsa yıkarız” açıklamasını yaptı. Ayrıca şirkete mevzuata aykırı belge ve evrak düzenleyen eski belediye yönetimi hakkında da idari soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

İMZA KAMPANYASI

Yaşam savunucuları ise iptallere karşın şirketin çalıştığını öne sürdü. Muğla Çevre Platformu açıklamasında, 16 Ocak’ta bölgeden çekilen görüntülerde inşaatın devam ettiğinin görüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Firmanın hiçbir otoriteyi tanımadan faaliyetini kıyıdan en üst tepeye kadar her alanda, yoğun biçimde sürdürdüğünü tespit ettik. Kaymakamlık makamını, mahkeme kararının gereğini yerine getirmek üzere harekete geçmeye ve halka bilgilendirmesi toplantısı yapmaya çağırdığımız imza kampanyası yürütüyoruz” ifadeleri kullanıldı.