Kızılca Göleti sorunu çözülemiyor

Ankara’nın Çubuk ilçesi Kızılca Mahallesi’nde yer alan Kızılca Göleti’nin iki yıldır su kaybı yaşıyor.

Göletin kuruma tehlikesi yaşadığını vurgulayan Mahalle Muhtarı Hacı İbrahim Öztürk, “Göletimiz 50 yıllık bir gölet. Daha önce DSİ ilgileniyordu, şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. Bir sondaj kuyusu kuruldu, ikincisi ise açılmadı. Balıklar tamamen öldü. Rüzgâr köye doğru estiğinde koku geliyor. Çocuklarımız zararın farkında olmadığı için ölmüş balıkları merak ediyor ve göl yakınına gidiyor. Geçenlerde iki çocuk beline kadar çamura battı. Belediyenin artık buna bir çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.

Öztürk, gölete suyun ulaşmamasının nedenlerinden birinin de hobi bahçeleri olduğunu belirterek, “Bazı kısımlarda hobi bahçeleri kanalları kapatmış. Şu an köyümüzde hayvancılık olmasa da eskiden ineklerimiz buradan su içiyordu. Burada piknik yapıyorduk. Artık gölete yaklaşmamız imkânsız hale geldi. Göletin etrafına her türlü pislik atılıyor. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri ve belediye birkaç kez temizlik yaptı ama eski haline dönmesi üç gün sürüyor” ifadelerini kullandı.

BİNE YAKIN HOBİ BAHÇESİ SUYU ÇEKTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, sorunun çözülmemesiyle ilgili olarak, ASKİ tarafından açılan sondaj kuyusunda su bulunamadığını açıkladı. Bölgede başka su kaynağı olmadığını belirten yetkililer, kırsal hizmetler üzerinden su ihalesi açıldığını söyledi. Göletin kurumaya yüz tutmasının sebebi olarak bine yakın hobi bahçesinin kendi su kuyularını kullanması gösterildi.