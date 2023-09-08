Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu kimdir? Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu soyadını neden değiştirdi?

Yayınlanma: 08.09.2023 - 12:36

Güncelleme: 08.09.2023 - 12:36

Van Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ankara Kızılcahamam Kaymakamı olarak atandı.



NURİ MEHMETBEYOĞLU KİMDİR?

Nuri Mehmetbeyoğlu, 1977 İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nü tamamladıktan sonra Sheffield University Management English Pre-MBA ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi Bölümü'nde Yüksek Lisans yaptı.

NURİ MEHMETBEYOĞLU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

94. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu başarı ile tamamlayan Kaymakam Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Kırklareli ilinde kaymakam adaylığını tamamladı. Daha sonra Ordu ili Aybastı ilçesi ve Çankırı ili Yapraklı ilçesinde kaymakam vekilliği yaptı. 2010 yılında Düzce ili Yığılca ilçesi, 2012 yılında Malatya ili Pütürge ilçesi ve 2014 yılında Diyarbakır ili Lice ilçesinde kaymakamlık yaptı. Aynı yıl Van Vali Yardımcılığına atandı. Burada bir süre görev yaptıktan sonra 2015 yılında İstanbul Vali Yardımcılığına atandı. 2016 ve 2018 yılları arasında Ankara Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevini yaptıktan sonra 1 Eylül 2018 tarihli Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Erciş Kaymakamı olarak atanarak 17.09.2018 tarihi itibariyle görevine başladı. 2020 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı'nda "Türkiye'de Göç Yönetimi ve Kurumsal Yapılanma - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Örneği" isimli Doktora Tezi'ni tamamlayan Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

NURİ MEHMETBEYOĞLU SOYADINI NEDEN DEĞİŞTİRDİ?

İddiaya göre Mehmetbeyoğlu, 2013’teki Gezi Parkı eylemlerini anımsattığı için soyadını bugün kullandığı Mehmetbeyoğlu olarak değiştirdi.

Gazete Oksijen'deki yazısında Tolga Şardan'ın aktardığına göre Mehmetbeyoğlu, soyadını değiştirmesinin hikayesini ise şöyle anlattı:

“Biz Yörük ailesi mensubuyuz. Yörük olduğumuz için büyük dedem, soyadı kanunu çıktığında aynı zamanda göçebe hayatı yaşadığı için Gezici soyadını almış. Büyük dedem kullandığı için biz de kullandık bu soyadını. Mehmetbeyoğlu büyük büyük dedemin adıydı. Rahmetli dedemin vasiyeti vardı. Babamın da isteği vardı. Mehmetbeyoğlu çok güzel bir soyadı. Gurur duyuyorum. Bütün aile değiştirdik.”

Şardan'ın aktardığına göre, Mehmetbetoğlu, soyadının değiştirmesinde Gezi Parkı eylemlerini anımsatmasının etkili olup olmadığı yönündeki soru üzerine ise “Hiç alakası yok” yanıtı vermekle yetindi.