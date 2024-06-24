Kızılçam ormanında korkutan yangın!

Yayınlanma: 24.06.2024 - 14:27

Güncelleme: 24.06.2024 - 14:27

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı-Malatya karayolu Ak Toprak Köyü kırsalında bulunan Kızılçam Ormanı’nda yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yaklaşık 30 dönümlük alanda bulunan çam ağaçları zarar gördü.



