Manisa’da yangının yaraları sarılacak

Yayınlanma: 24.06.2024 - 09:51

Güncelleme: 24.06.2024 - 09:51

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan ve Karasavcı Mahalleleri arasındaki makilik alanda Cuma günü öğlen saatlerinde çıkan yangında etkilenen yurttaşlara destek için harekete geçti.

BAŞKAN ZEYREK: YANGIN VAKASI ŞU AN İTİBARİYLE 1739’A ÇIKTI

Bölgede incelemelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Bu tip yangın ve doğal afetler Manisa’mızda ve ülkemizde son 1 ayda çok artış gösterdi. Çok şükür sevinecek bir noktamız var. Salihli ilçemizde can kaybının olmaması meydana gelen yangında bizleri sevindiren yan oldu. Bundan sonraki aylarda iklim değişikliği ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesinden dolayı bu tip yangın olaylarını tahminen yaşayacağız. Bütün kurumlarımız 7/24 hazır kıta bekliyor. Ama daha da önemlisi hep birlikte, topyekün mücadele etmemiz ve halkımızın da bu bilince ulaşmasıdır. Manisa’mızın, iklim değişikliklerinden dolayı çok az yağmur alması otlarımızın kurumasına sebep oldu. Manisa, yangınlardan en çok etkilenen illerin başında geliyor. Geçen yıl bu ay 850 olan yangın vakası şu an itibariyle 1739’a çıktı. Bunlardan 1164’ü ot ve anız yangını 57’si orman yangını, 518 tanesi de ev ve iş yerlerinde olan yangınlardır” diye konuştu.

“GEÇEN YILIN 2 KATINDAN FAZLA YANGIN OLAYI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Başkan Zeyrek, “Geçen yılın yaklaşık 2 katından fazla yangın olayı ile karşı karşıyayız. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 57 itfaiye noktasında 153 araç ile 622 personelimiz gece gündüz demeden canlarını dişlerine takarak, kendi canlarını hiçe sayarak, yangınların içine daldılar. AFAD olsun, Orman Müdürlüğü olsun, gönüllülerimiz ve devletin tüm kurumları üzerlerine düşen her şeyi yapıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak son mecliste karar aldık. Artık doğal afetlerden ve yangınlardan zarar gören tüm vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Karasavcı Mahallemizde maalesef yanan bir evimiz var. 1 traktör kullanılamaz durumda. 2 büyükbaş hayvanımızdan biri telef oldu diğeri yaralı. Hem Valiliğimiz hem devletimizin tüm kurumları ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu zararların bir an önce giderilmesi için çalışmalara başlayacağız. Yanan evimizin onarımını Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üstlendik” ifadelerini kullandı.

“BİLİNÇLİ OLURSAK AFETLERİN ÜSTESİNDEN GELİRİZ”

Başkan Zeyrek, yangınlara dikkat çekerek, “Bu tip olaylar bu yaz her zaman gündemimizde olacak. Bu sabah Şehzadeler ilçemizde, Kula ve Köprübaşı ilçemizde bir yangın meydana geldi. Bize düşen görev ise, bilinçli olmalıyız. Özellikle ot ve anızları yakmamamız gerekiyor. Sigara izmaritleri ve cam şişeleri kırıklarını gördüğümüz yerde toplamamız gerekiyor. Bunlar yangına sebep olan araçların başında geliyor. Hem Manisa Büyükşehir Belediyesi hem Devletimiz vatandaşımızın her zaman yanındayız. Bugüne kadar nasıl kullandıysak, bundan sonra da tüm imkanlarımızla halkımızın yanında olacağız. Önemli olan tek vücut olmamız, topyekün mücadele etmemizdir. Allah beterinden korusun, bu bilinçle de bu afetlerin hepsinin üstesinden geleceğiz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.